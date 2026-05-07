Сельхозпредприятие из ЯНАО получило оборудование для переработки оленины

Компания «Баловень олень» из Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа приобрела новое оборудование для переработки оленины. Теперь предприятие сможет расширить линейку продукции сырокопчеными и сыровялеными изделиями, сообщили в пресс-службе губернатора региона.
Цех оснастили камерой для разморозки, оборудованием для изготовления колбас и консервов, а также термодымовой камерой для копчения и созревания. Автоматизация процессов позволила сократить время производства вдвое: если раньше от засолки мяса до выпуска колбас уходил час, то теперь — всего полчаса. Кроме того, благодаря новой термодымовой камере сотрудникам больше не нужно вручную контролировать процесс копчения.
«Оборудование помогло улучшить вкус продукции, например, теперь мы мелко нарезаем мясо вместо выдавливания через мясорубку. Уже получили от покупателей первые отзывы о новых партиях: люди заметили, что стало вкуснее», — отметила технолог Ксения Галкина.
Всего в ЯНАО функционируют 15 предприятий — переработчиков оленины, выпускающих 240 видов продукции, которая представлена не только на региональном рынке, но и во многих крупных торговых сетях страны, что соответствует задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Надымское предприятие «Баловень олень» работает на рынке с 2018 года. Основной ассортимент — колбасы, сосиски, варено-копченые деликатесы, полуфабрикаты из мяса северных оленей.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки.