Комары заражают жителей Ростовской области лихорадкой Западного Нила

Могут быть переносчиками инфекций: жителям Дона напомнили об опасности комаров.

Источник: Комсомольская правда

Комары в Ростовской области могут быть переносчиками лихорадки Западного Нила и малярии. Об этом напомнили в управлении Роспотребнадзора.

В частности, лихорадка Западного Нила по своим симптомам бывает похожна грипп: у человека поднимается температура, появляются слабость, головная боль и тошнота, воспаляются лимфоузлы, возможна сыпь. Заболеваение может проходить бессимптомно или в тяжелой форме с летальным исходом.

Не менее опасна малярия. При этом она поддается лечению, если ее вовремя диагностируют. Симптомы инфекции: повышение температуры, озноб, потоотделение, головная боль и слабость, которые повторяются через определенные промежутки времени.

Жителей Дона просят устанавливать сетки на окна, использовать репелленты и фумигаторы. В сумерках и на рассвете лучше носить одежду с длинными рукавами и брюки, желательно светлых тонов. На такой одежде легче заметить комаров.

Добавим, также переносчиками заболеваний остаются клещи, поэтому всем нужно быть осторожными на природе и при работе с домашними животными.

