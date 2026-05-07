В Красноярске ломбард под видом комиссионки выдавал займы под 255% годовых

В Красноярске ломбард под вывеской комиссионки выдавал займы под 255% годовых — после проверок закрылся. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
В Октябрьском районе Красноярска предприниматель открыл комиссионный магазин «Берём всё». Однако под видом скупки вещей он незаконно выдавал людям деньги под залог — без лицензии.
По залоговым билетам ставка составляла 0,7% в день, что превращалось в 255,5% годовых.
В январе 2025 года прокуратура обнаружила нарушение и возбудила дело по ст. 14.56 КоАП РФ (незаконная выдача займов). Штраф — 30 тысяч рублей. На время бизнесмен притих, но ровно через год магазин снова начал выдавать займы — под те же проценты и по тем же билетам.
Повторная проверка зафиксировала новые нарушения. Предпринимателю выписали штраф уже в 50 тысяч рублей. После этого он окончательно свернул нелегальную деятельность. Теперь в «Берём всё» принимают вещи только на реализацию — без процентов и займов. Однако прокуратура продолжает держать ситуацию на контроле.
