Роскомнадзор не видит оснований для блокировки игры GTA в России

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Роскомнадзор не видит оснований для блокировки в России компьютерных игр Grand Theft Auto (GTA), Red Dead Redemption, Mafia и других от разработчика Take-Two Interactive Software, Inc., заявили РИА Новости в ведомстве.
В конце апреля мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 2 миллиона рублей американского разработчика и дистрибьютора компьютерных игр Take-Two Interactive Software за отказ локализовать данные россиян, а также международную торговую ассоциацию Interactive Advertising Bureau, Inc. Казахстанская компания TOO Dynamic Technologies была оштрафована на 1 миллион рублей.
«В связи с появившимися сообщениями, не соответствующими действительности, информируем, что никаких оснований для блокировки упомянутых в сообщениях игр в настоящее время не усматривается. Планов блокировки этих игр нет», — заявили в Роскомнадзоре.
Ранее, в середине апреля, аналогичные решения за нарушение российского законодательства в области персональных данных были приняты в отношении компаний Battlestate Games Limited (создатель Escape from Tarkov), Electronic Arts (серии Sims, Battlefield, FIFA, Apex Legends, Need for Speed) и NetEase Interactive Entertainment (Marvel Rivals, Knives Out, Naraka: Bladepoint). Тогда Роскомнадзор сообщал РИА Новости, что не планирует блокировать издателя игр Electronic Arts.