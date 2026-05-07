Повар из Новокузнецка признана лучшей в Кузбассе

Имя победителя в номинации «Повар» регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший по профессии», который проводится в поддержку нацпроекта «Кадры», назвали в Кузбассе. Лучшей стала повар из Новокузнецка, сообщили в региональном министерстве социальной защиты населения.
Состязание по этой номинации в области проходило впервые и объединило сильнейших специалистов кулинарного дела предприятий общественного питания и образовательных учреждений Кемерова и Новокузнецка. На базе Кемеровского техникума индустрии питания и сферы услуг за победу боролись пять специалистов.
Конкурсная программа состояла из теоретического и практического этапов. В первом повара доказывали, что обладают знаниями технологий приготовления, санитарных норм, правил техники безопасности и рецептур. В ходе второго этапа конкурсанты готовили блюда по заданию жюри: холодную рыбную закуску, горячее блюдо из мяса и десерт — панкейки.
По результатам испытаний лучшим поваром в Кузбассе стала мастер производственного обучения Новокузнецкого торгово-экономического техникума Светлана Иордан. Второе место — у Екатерины Тихоновой, повара учреждения «Школьное питание» Кемеровского лицея № 62. Бронзу завоевал повар компании «Волков» Евгений Овчаров. Победительница представит Кузбасс на федеральном этапе, который пройдет в Вологде 31 июля — 1 августа.
«Сфера гостеприимства внедряет новые форматы, и каждый требует своих специалистов — от поваров-универсалов до бренд-шефов. Профессионалы в организации питания должны постоянно повышать квалификацию, а конкурс помогает продемонстрировать уровень мастерства, обменяться опытом с коллегами, узнать новое в этой динамично развивающейся сфере», — отметила министр труда и социальной защиты Кузбасса Наталья Чайка.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.