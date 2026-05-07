Свежие данные мониторинга воды и грунта в Анапе: что показало исследование

Ученые Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН провели химический и биологический мониторинг мелководья и пляжей Анапы после масштабного разлива нефтепродуктов. Результаты первых лабораторных исследований 2025 года радуют: в грунте и придонной воде существенно снизилась концентрация нефтехимических загрязнений по сравнению с предыдущими замерами.
Единственное заметное проявление — густой мазут, который облепил защитные сети, задерживавшие нефть на пути к берегу. Ученые полагают, что благодаря оперативной уборке побережья и дна экосистему удалось спасти: уже регистрируют развитие микробентоса и водорослей на прибрежном мелководье. Это ключевой признак восстановления.
Окончательные выводы научных исследований станут известны через два-три месяца.