Власти Дона собираются запустить пилот платной парковки в переулке Соборном

В 2026 году в Ростове‑на‑Дону планируется реализовать пилотный проект организации муниципальной платной парковки. Согласно сообщению городской администрации, объект разместят в переулке Соборном — на участке от улицы Мечникова до улицы Текучева.
Создание парковки призвано способствовать выполнению задач, предусмотренных транспортной стратегией города. Объём инвестиций в проект на текущий момент не раскрывается.
Дополнительно напоминаем, что в перспективе в донской столице также запланировано обустройство двух перехватывающих парковок.