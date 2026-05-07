В Красноярском крае начался сезон восстановления лесов

Первыми к посадкам приступили арендаторы лесных участков и специалисты лесничеств.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае начался сезон восстановления лесов — за неделю в регионе высадили почти 100 тысяч саженцев кедра и сосны. В министерстве природных ресурсов и лесного комплекса сообщили, что работа продлится до середины июня, затем возобновится осенью.

Всего в 2026 году на территории гослесфонда планируют высадить более 15 миллионов молодых деревьев. Сеянцы выращивают в 11 мини-теплицах и 32 питомниках.

Восстанавливать тайгу помогают арендаторы лесных участков. В этом году они планируют высадить более 10 миллионов саженцев хвойных пород.

Ранее мы писали, что за первые четыре месяца 2026 года специалисты Россельхознадзора проконтролировали вывоз более 990 тыс. тонн зерна, продуктов его переработки и масличных культур.