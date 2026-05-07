В Красноярском крае начался сезон восстановления лесов — за неделю в регионе высадили почти 100 тысяч саженцев кедра и сосны. В министерстве природных ресурсов и лесного комплекса сообщили, что работа продлится до середины июня, затем возобновится осенью.