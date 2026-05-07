Высокоскоростной интернет появился в селе Афанасьево Богородского округа

Высокоскоростной интернет стал доступен жителям села Афанасьево Богородского округа. Базовую станцию стандарта 4G установила компания МТС.
Теперь у жителей появилась возможность пользоваться онлайн-банкингом, сервисами дистанционного образования и телемедицины, а также оставаться на связи даже в вечерние часы, когда нагрузка на сеть традиционно возрастает.
Кроме того, ежегодно на берега живописного Чижковского пруда приезжают туристы из Нижнего Новгорода и других районов области. Благодаря высокоскоростному мобильному интернету отдыхающие смогут пользоваться навигацией, бронировать домики на местных базах отдыха и оплачивать услуги онлайн.
Помимо жилой застройки, качественной связью обеспечили и объекты социальной инфраструктуры: фельдшерско-акушерский пункт, сельскую библиотеку, а также базы отдыха и местные достопримечательности.
Как отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов, появление стабильного 4G в Афанасьеве расширяет потенциал села как места отдыха для жителей городов. По его словам, здесь созданы условия для разнообразного досуга — рыбалки, семейного отдыха на природе и проведения корпоративных выездов. Он подчеркнул, что качественная связь является не только удобством для туристов, но и необходимостью для местных жителей, поскольку возможность работать удаленно, пользоваться образовательными ресурсами и цифровыми сервисами напрямую влияет на качество жизни в селе.
