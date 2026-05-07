Губернатор Махонин: в результате атаки БПЛА на Пермь пострадал человек

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил об атаке беспилотников: один из дронов ударил по промышленному предприятию, несколько удалось сбить, в Перми поврежден жилой дом и административное здание. По предварительным данным, жертв нет, один человек пострадал, в регионе действует режим «Беспилотной опасности». Что известно о последствиях атаки и ситуации на месте — в материале «Газеты.Ru».