В мэрии Волгограда объяснили снос стадиона, построенного жителями 2-го км

Ранее жители посёлка неоднократно обращались к властям за помощью в благоустройстве территории. Однако их просьбы остались без ответа. Тогда они самостоятельно обустроили давно заброшенный стадион у закрытой школы, а после высадили деревья на пустыре. Теперь горожане опасаются, что чиновники вынесут смертный приговор и парку, который они заложили по собственной инициативе. И предполагают, что забота о безопасности объясняется тем, что руководители района и города уже пообещали лакомый кусок земли с видом на Мамаев курган одному из застройщиков — для возведения очередной элитной многоэтажки.