В мэрии Волгограда объяснили снос стадиона, построенного жителями 2-го км

В администрации Волгограда ответили на запрос «АиФ-Волгоград» о причине сноса стадиона, построенного руками жителей посёлка Второй километр в Дзержинском районе областного центра.
По словам чиновников, райадминистрация ничего не знала об установке спортивного инвентаря в 2024 году и не предоставляла горожанам право на его размещение.
«На участке, расположенном на улице Охотской, были выявлены некапитальные конструкции, в отношении которых в администрации Дзержинского района отсутствовали сведения о предоставления права на их размещение. Также отсутствовали документы, подтверждающие безопасность установленных конструкций. Поэтому, в соответствии с действующим порядком, было проведено заседание межведомственной комиссии, признавшей объекты самовольно установленными и подлежащими демонтажу. Информация о принятом решении была размещена на данной территории», — говорится в ответе, полученном «АиФ-Волгоград» от пресс-службы мэрии.
Ранее жители посёлка неоднократно обращались к властям за помощью в благоустройстве территории. Однако их просьбы остались без ответа. Тогда они самостоятельно обустроили давно заброшенный стадион у закрытой школы, а после высадили деревья на пустыре. Теперь горожане опасаются, что чиновники вынесут смертный приговор и парку, который они заложили по собственной инициативе. И предполагают, что забота о безопасности объясняется тем, что руководители района и города уже пообещали лакомый кусок земли с видом на Мамаев курган одному из застройщиков — для возведения очередной элитной многоэтажки.
