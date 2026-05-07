Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бронепоезд БП-43 прибыл на Балтийский вокзал Петербурга ко Дню Победы

Ретросостав с образцами военной техники времен Великой Отечественной войны показали жителям Петербурга к 81-й годовщине Победы. Речь идёт о реплике бронепоезда БП-43, который представили совместно Октябрьская железная дорога и Музей железных дорог России. Участников историко-патриотического мероприятия приветствовал руководитель ОЖД Виктор Голомолзин.

30

Петербуржцев ждут тематические экскурсии, мастер-классы для детей и пространство реконструкторов, где можно будет познакомиться с бытом и снаряжением советских воинов.

Начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин в своём выступлении подчеркнул роль железнодорожников в годы Великой Отечественной войны, отметил вклад в снабжение фронта и перевозку миллионов тонн грузов.

«В целом железные дороги Советского Союза в годы Великой Отечественной войны провели 443 000 эшелонов, это 1,5 млрд тонн грузов, 20 млн вагонов с солдатами, с людьми, с ранеными», — подчеркнул Голомолзин.

Отдельно он напомнил о строительстве железнодорожной линии в тяжёлых условиях блокады Ленинграда и подчеркнул значение работы железнодорожников для выживания города.

В завершение выступления руководитель ОЖД поздравил участников с праздником.

«Хочу пожелать всем нам мирного неба, нашим дорогим уважаемым ветеранам долгих лет жизни. Мы вас помним, никогда не забудем и будем бережно хранить эту историю и передавать из поколения в поколение. С праздником, дорогие товарищи», — заключил начальник Октябрьской железной дороги.

РЖД принимает деятельное участие в сохранении исторической памяти о войне. Так, накануне Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в этом году передвижной музей «Поезд Победы» прибыл в Петербург. Десять вагонов мобильной экспозиции приняли тысячи посетителей. Жителям города показали героические и одновременно трагические страницы Великой Отечественной войны.