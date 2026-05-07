Бронепоезд БП-43 прибыл на Балтийский вокзал Петербурга ко Дню Победы

Петербуржцев ждут тематические экскурсии, мастер-классы для детей и пространство реконструкторов, где можно будет познакомиться с бытом и снаряжением советских воинов.
Начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин в своём выступлении подчеркнул роль железнодорожников в годы Великой Отечественной войны, отметил вклад в снабжение фронта и перевозку миллионов тонн грузов.
«В целом железные дороги Советского Союза в годы Великой Отечественной войны провели 443 000 эшелонов, это 1,5 млрд тонн грузов, 20 млн вагонов с солдатами, с людьми, с ранеными», — подчеркнул Голомолзин.
Отдельно он напомнил о строительстве железнодорожной линии в тяжёлых условиях блокады Ленинграда и подчеркнул значение работы железнодорожников для выживания города.
В завершение выступления руководитель ОЖД поздравил участников с праздником.
«Хочу пожелать всем нам мирного неба, нашим дорогим уважаемым ветеранам долгих лет жизни. Мы вас помним, никогда не забудем и будем бережно хранить эту историю и передавать из поколения в поколение. С праздником, дорогие товарищи», — заключил начальник Октябрьской железной дороги.
РЖД принимает деятельное участие в сохранении исторической памяти о войне. Так, накануне Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в этом году передвижной музей «Поезд Победы» прибыл в Петербург. Десять вагонов мобильной экспозиции приняли тысячи посетителей. Жителям города показали героические и одновременно трагические страницы Великой Отечественной войны.