Где смотреть трансляцию парада Победы 9 мая в Калининграде

Эфир в субботу будут вести с 9:30 несколько каналов.

Источник: Комсомольская правда

Онлайн-трансляцию военного парада, посвященного 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая в Калининграде можно будет посмотреть на нескольких каналах и в соцсетях. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Мариам Башкирова.

Начало трансляции в 09:30.

Где смотреть эфир:

— на сайте правительства Калининградской области и в официальных пабликах правительства в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»;

— на сайте ГТРК «Калининград». Ссылка на трансляцию будет доступна в социальных сетях телерадиокомпании здесь и здесь;

— на телеканале «Запад 24» (22-я кнопка во всех кабельных операторах);

— на телеканале «Каскад» (21-я кнопка) и здесь.

Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше