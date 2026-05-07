Нижегородка получила пять лет колонии за истязание своих четверых детей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мая — РИА Новости. Жительницу Нижегородской области, которая на протяжении 10 лет истязала своих четверых детей и зашивала им раны без анестезии, осудили на 5 лет колонии, сообщил Дивеевский межрайонный суд.
Судом установлено, что подсудимая на протяжении длительного периода времени с 2015 по 2024 год истязала своих четверых малолетних детей, причиняла им физические и психические страдания, систематически наносила побои, самостоятельного накладывала швы на раны без анестезии. Кроме того, женщина неоднократно оставляла детей дома одних без присмотра, не обеспечив необходимым запасом продуктов питания, не обеспечила их право на образование, а также на получение медицинской помощи.
В отношении многодетной матери было возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание) и статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
«Приговором Дивеевского межрайонного суда по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.
Судом удовлетворены гражданские иски прокурора, в пользу каждого из четверых детей с осужденной взыскана сумма денежных средств в размере 500 тысяч рублей.