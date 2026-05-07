В Ельце стартовал ремонт улицы Новолипецкой

Ремонт дорог по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» начался в городе Ельце Липецкой области. Первым объектом стала улица Новолипецкая протяженностью 3,4 км, сообщили в региональном проектном офисе областной администрации.
В настоящее время подрядная организация снимает старое изношенное покрытие, затем специалисты приступят к укладке выравнивающего и верхнего слоев. На объекте трудятся около десяти человек, задействовано три единицы спецтехники. До конца лета на этом участке не только отремонтируют дорожное полотно, но и заменят знаки, нанесут разметку.
Напомним, всего в этом году по нацпроекту в Ельце обновят три участка улично-дорожной сети общей протяженностью почти 5 км. В Липецкой агломерации по нацпроекту приведут в порядок 25 объектов длиной около 24 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.