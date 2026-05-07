В Кизеловском округе Прикамья отменили все праздничные мероприятия

Власти округа считают приоритетом безопасность населения.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Кизеловского муниципального округа приняла решение отменить все праздничные мероприятия, запланированные на 8, 9 и 10 мая. От их проведения окружные власти отказались в связи с обеспечением безопасности.

«Безопасность жителей — наш безусловный приоритет. Просим отнестись с пониманием и соблюдать меры предосторожности. Берегите себя и своих близких!», — говорится в сообщении окружных властей.

В День Победы запланировано памятно-мемориальное мероприятие у памятника воинам-кизеловцам.

В Перми отменили ночную электричку, назначенную на 9 мая после фейерверка. В программу праздничных событий внесли корректировку.