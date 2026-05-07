Исторический дом в Сормове переделают под центр с выставочными пространствами

Доходный дом начала XX века на улице Заводской парк в Сормовском районе Нижнего Новгорода отреставрируют за 79,7 млн рублей. Средства направил Дом. РФ, сообщили в пресс-службе банка.
Объект культурного наследия приспособят под современное использование — там будет расположен административный центр с общественными и выставочными пространствами.
Инвестору, который займется восстановлением исторического здания, предоставлен льготный заем для реставрации объекта культурного наследия. Доходный дом был построен в начале XX века, в нем жили руководители завода. Долгое время здание не использовалось и заметно обветшало.
