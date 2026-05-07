Три человека пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область

При атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали три мирных жителя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В селе Косилово Грайворонского округа от удара дрона пострадал водитель легкового автомобиля. В местном фельдшерско-акушерском пункте ему оказали первичную медицинскую помощь, а затем транспортировали в Грайворонскую ЦРБ. У пострадавшего диагностированы баротравма, осколочные ранения головы, предплечья и ноги. В дальнейшем его переведут в областную клиническую больницу. Автомобиль поврежден.
В селе Новенькое Ивнянского округа вследствие детонации БПЛА в воздухе мирная жительница получила минно-взрывную травму и ссадины ушной области. Бригада скорой доставила ее в областную клиническую больницу. После оказания помощи ее перевели на амбулаторное лечение. На месте атаки поврежден легковой автомобиль.
В поселке Красная Яруга Краснояружского округа в результате удара дрона по грузовому автомобилю ранен мирный житель. Бригада СМП доставляет его с минно-взрывной травмой и проникающим осколочным ранением брюшной полости в городскую больницу № 2 Белгорода.
Сегодня утром от удара ВСУ по микроавтобусу в Белгородской области погиб человек, еще два пострадали.