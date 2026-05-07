Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три человека пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область

При атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали три мирных жителя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

При атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали три мирных жителя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В селе Косилово Грайворонского округа от удара дрона пострадал водитель легкового автомобиля. В местном фельдшерско-акушерском пункте ему оказали первичную медицинскую помощь, а затем транспортировали в Грайворонскую ЦРБ. У пострадавшего диагностированы баротравма, осколочные ранения головы, предплечья и ноги. В дальнейшем его переведут в областную клиническую больницу. Автомобиль поврежден.

В селе Новенькое Ивнянского округа вследствие детонации БПЛА в воздухе мирная жительница получила минно-взрывную травму и ссадины ушной области. Бригада скорой доставила ее в областную клиническую больницу. После оказания помощи ее перевели на амбулаторное лечение. На месте атаки поврежден легковой автомобиль.

В поселке Красная Яруга Краснояружского округа в результате удара дрона по грузовому автомобилю ранен мирный житель. Бригада СМП доставляет его с минно-взрывной травмой и проникающим осколочным ранением брюшной полости в городскую больницу № 2 Белгорода.

Сегодня утром от удара ВСУ по микроавтобусу в Белгородской области погиб человек, еще два пострадали.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше