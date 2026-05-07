На Вологодчине запустили новый турмаршрут по Кирилловскому округу

Двухдневный маршрут по Кирилловскому округу, рассчитанный как на самостоятельных автопутешественников, так и на организованных туристов, разработали в Вологодской области. Он представлен на турпортале «Путешествуй по Вологодчине» в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в региональном министерстве туризма.
«Отправляясь по маршруту, путешественники посетят основные точки притяжения: Кирилло-Белозерский музей-заповедник и собор Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря с фресками Дионисия, которые называют шедевром и одним из главных сокровищ российской храмовой живописи. Дорога из Вологды до Кириллова по трассе А-119 займет полтора часа», — отметили в министерстве экономического развития, промышленности и торговли области.
Маршрут предполагает посещение музея «Лавка кирилловских купцовъ», который рассказывает о жизни кирилловского купечества, а также историко-этнографического комплекса «Застава князей Белозерских». Там летом пройдет Всероссийский фестиваль музыки, военно-исторической реконструкции и этномоды «Небо славян». Кроме того, маршрут включает посещение исторического комплекса «Сугорье» в селе Горицы, расположенного на берегу реки Шексны.
Отдохнуть путешественники смогут в парке «Берег Дионисия» в Ферапонтове, где есть пешеходные дорожки, деревянные мостки, аутентичные скамейки и архитектурное освещение. В этом году планируется обустроить там детскую площадку и установить арт-объект, посвященный иконописцу Дионисию.
Подробнее о знаковых местах Кириллова, включая их историю, адреса и контактные данные, можно узнать на официальном туристическом портале Вологодской области в разделе «Кириллов — святая земля».
