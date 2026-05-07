Двое юных нижегородцев стали победителями Всероссийской олимпиады школьников

Двое юных нижегородцев — Диана Лаубган из гимназии № 67 и Тимофей Бацын из лицея № 40 — стали победителями Всероссийской олимпиады школьников, крупнейшего интеллектуального соревнования страны. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем макс-канале.
Диана стала лучшей в знании немецкого языка, а Тимофей — в экономике. Также он попал в число призеров по информатике и физике.
В этом году право представлять наш город на Всероссийской олимпиаде получили 28 учеников. За плечами каждого из них — победы на школьных, муниципальных и региональных этапах.
Ребята соревновались с лучшими учениками России по математике, физике, русскому языку, литературе, иностранным языкам, информатике, астрономии и другим дисциплинам. Призерами заключительного этапа стали девять учащихся нижегородских школ №№ 9, 30, 85, 125, 179, а также лицеев №№ 38, 40 и 82.
«Приятно поздравлять этих целеустремленных и одаренных детей, в их победах — большой вклад и поддержка педагогов и родителей. Ребятам — новых успехов и поступления в вузы мечты. Родителям и педагогам — сил и спокойствия во время ЕГЭ», — отметил Шалабаев.
