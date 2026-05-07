Красноярские подростки смогут отправиться летом в походы и на сплав

Красноярские подростки в возрасте от 14 до 17 лет получили возможность принять участие в турпоходах и сплавах. Всего в наличии 130 путевок. Заявки принимаются в молодежном центре «Патриот’до 15 мая. Два летних подростковых лагеря пройдут под руководством опытных инструкторов на Кутурчинах, где найдутся и пологие тропы для новичков, и крутые скальные выходы. С 22 по 28 июня организуется палаточный лагерь. А с 6 по 12 июля запланирован сплав “Кутурчины. Манские пороги”. Часть пути пролегает через бурные пороги, их участники сплава преодолеют на катамаранах. Ночевки — в палатках на оборудованных стоянках. Включены в программу и пешие прогулки по живописным местам Кутурчинского нагорья. Также с 6 по 12 июля пройдет программа “Спецназ”. Ее участники научатся ориентироваться на местности, выживать в природных условиях, освоят тактическую подготовку, навыки работы с оружием, первую помощь пострадавшим. С 16 по 22 июля пройдет сплав “Манская петля”. Ребятам предстоит ставить палаточный лагерь, разводить костры, осваивать технику речного сплава, подготовку катамаранов.