Ватерполистки «Буревестника» уверенно квалифицировались в полуфинал. В Евразийской ватерпольной лиге в женском турнире завершились четвертьфиналы, где коллективы с более высоким «посевом» прошли дальше.
На стадии ¼ финала игры проходили из двух матчей. И «Буревестник» уже в первой выездной игре против «Спартака-Волгоград» сделал шансы соперник фактически нулевыми — 14:4. А на родной воде нижегородки ещё раз доказали своё превосходство в классе — 22:7 (3:1, 9:2, 2:1, 8:3).
У победительниц отметим Дарью Бунакову и Викторию Гуськову, забросивших по три мяча.
В полуфинальный серии «Буревестник» сразится с клубом «Динамо-Уралочка» (Златоуст), в другой паре сойдутся «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» (Кириши) и «Евразия» (Первоуральск).
Первые матчи в Нижнем Новгороде и Киришах намечены 12 мая.
