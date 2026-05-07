Прокуратура Петербурга требует заблокировать сайты с экскурсиями по крышам

Экскурсии по крышам Санкт-Петербурга — одна из визитных карточек города, наряду с прогулками по рекам и каналам. Информацию о них легко найти в интернете — с фотографиями и описанием. Однако не все такие экскурсии в итоге оказываются легальными и безопасными. Как сообщает «Петербургский дневник», прокуратура требует блокировки сайтов, где размещены объявления от нелегалов.
В ведомстве подчеркнули, что сайты с такими объявлениями доступны для широкой аудитории, включая несовершеннолетних. Однако распространение такой информации противоречит закону, так как она может способствовать совершению противоправных действий.
Согласно Уголовному кодексу РФ, статья 238 предусматривает уголовную ответственность за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности для жизни и здоровья людей. В данном случае это означает, что проведение экскурсий по крышам, где нет необходимых мер безопасности, может привести к несчастным случаям.
Прокуратура Центрального района подала административный иск в суд с требованием признать информацию, размещенную на этих сайтах, запрещённой к распространению на территории России. Исполнение решения суда и дальнейшие действия будут контролироваться надзорным ведомством.