Жильцы дома в Перми, в который ударил беспилотник, обеспечены всем необходимым

Для жителей пермского дома, куда сегодня, 7 мая, прилетел БПЛА, организовано горячее питание, они обеспечены водой и всем необходимым. Об этом сообщил глава Перми Эдуард Соснин.
Жильцы эвакуированы в пункт временного размещения, с ними работают психологи. Сейчас дом, пострадавший от прилета БПЛА, оцеплен, там работают специалисты, оценивая степень разрушений. Коммуникации отключать не пришлось.
После окончания осмотра будет принято решение о допуске жильцов в свои квартиры.
Напомним, что 7 мая на Пермский край был совершен налет беспилотников, при этом они атаковали предприятие и жилой дом. Несколько БПЛА при этом были сбиты.