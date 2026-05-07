Волгоград передал Минобороны тактическое снаряжение

Волгоградская область в очередной раз оказала поддержку Министерству обороны, передав крупную партию тактического спецснаряжения. Этот груз сформировали по заявке командиров воинских частей Волгоградского гарнизона, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.
Среди отправленного оборудования — тактические фонари различной мощности, портативные оптические приборы и радиостанции, включая автомобильные, а также другие современные средства связи. Все это жизненно необходимо для выполнения оперативных задач на передовой.
Кроме того, в партию включили антидроновые ружья и специальные средства для обнаружения БПЛА. Не забыли и о маскировочных сетях, медицинском оборудовании, генераторах и другом важном снаряжении. Все эти предметы приобрели на средства Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО.