В МИД РФ обвинили Армению в антироссийских шагах после саммита с ЕС

Мария Захарова заявила, что руководство Армении нарушило обещания не предпринимать шагов против России. Так официальный представитель МИД РФ прокомментировала саммит в Ереване, на котором присутствовал украинский лидер Владимир Зеленский, передаёт РИА Новости в четверг, 7 мая.
«Руководство Армении, а оно, кстати, в ходе последних визитов в Москву заверяло, что не будет предпринимать никаких шагов против России. Если так обстоят дела с заверениями, значит, не только в Москве и не только с гражданами России себя так руководство Армении ведёт, не сдерживая своих обещаний», — считает дипломат.
После саммита в Ереване ЕС пообещал инвестировать в Армению 2,5 млрд евро. Глава республики Никол Пашинян, в свою очередь, заявил, что страна будет «счастлива и довольна», если её когда-либо примут в Евросоюз.