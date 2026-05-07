Матери участника СВО в Нижнем Новгороде присудили выплаты за гибель сына

Нижегородский райсуд рассмотрел иск матери погибшего участника СВО к Минобороны РФ, минсоцполитики Нижегородской области и страховой компании «Согаз’о признании права на единовременную выплату и компенсации в связи со смертью сына. Об этом сообщили в Нижегородском областном суде.