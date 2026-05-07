Матери участника СВО в Нижнем Новгороде присудили выплаты за гибель сына

Нижегородский райсуд рассмотрел иск матери погибшего участника СВО к Минобороны РФ, минсоцполитики Нижегородской области и страховой компании «Согаз’о признании права на единовременную выплату и компенсации в связи со смертью сына. Об этом сообщили в Нижегородском областном суде.

Источник: Коммерсантъ

Суд удовлетворил иск в полном объеме и обязал Минобороны РФ выплатить истице пособие, а «Согаз» — перечислить матери погибшего военного страховую сумму. Минсоцполитики Нижегородской области по решению суда также обязано выплатить истице положенные средства.

Решение суда не вступило в законную силу, отмечается в сообщении.