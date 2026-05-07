Световое шоу покажут на Дмитриевской башне Нижегородского кремля 9 мая

Напомним, в День Победы будет ограничен проход на территорию Нижегородского кремля. Доступ на территорию крепости будет организован только через ворота Кладовой башни по специальным бейджам и приглашениям. Такой порядок будет действовать с 00:00 до 13:00 9 мая. После этого времени кремль будет открыт для посетителей. Фуникулер будет работать по особому расписанию — с 13:00 до 21:00.