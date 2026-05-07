Световое шоу покажут на Дмитриевской башне Нижегородского кремля 9 мая

Тематическое проекционное шоу будут транслировать на Дмитриевскую башню кремля в Нижнем Новгороде в День Победы. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
В сценарий шоу войдут ключевые символы праздника — Вечный огонь, Георгиевская лента, золотая звезда и поздравление «С Днём Победы!». Нижегородцы смогут увидеть меппинг 9 мая с 20:00 до 02:00 10 мая.
Напомним, в День Победы будет ограничен проход на территорию Нижегородского кремля. Доступ на территорию крепости будет организован только через ворота Кладовой башни по специальным бейджам и приглашениям. Такой порядок будет действовать с 00:00 до 13:00 9 мая. После этого времени кремль будет открыт для посетителей. Фуникулер будет работать по особому расписанию — с 13:00 до 21:00.
Ранее сообщалось, что опубликована программа мероприятий на День Победы в Нижнем Новгороде. Главной площадкой празднования станет Парк Победы.
