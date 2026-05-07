В Беларуси закон закрепит еще одну обязанность для граждан старше 15 лет

Обязанность принимать участие в переписи населения предложено закрепить на уровне закона, сообщает БелТА. Парламент Беларуси в первом чтении принял законопроекта «Об изменении закона Республики Беларусь “О переписи населения”, и именно в этом документе предлагается закрепить право респондентов знать цель проведения переписи населения и обязанность принимать участие в ней.
Это мера повысит ответственность и сознательность при представлении достоверных первичных данных.
Кстати, проживающие отдельно от родителей учащиеся смогут участвовать в переписи населения с 15-летнего возраста.
Перепись населения проводится в Беларуси раз в 10 лет и охватывает всех постоянно проживающих жителей страны независимо от возраста, гражданства и национальности. Проведение следующей переписи — в 2029 году.
Кстати, в Беларуси определили город и район, где пройдет пробная перепись населения осенью 2027.
