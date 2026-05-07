Дмитриевскую башню Нижегородского кремля украсит световое шоу в День Победы

В День Победы на Дмитриевской башне Нижегородского кремля пройдет традиционное тематическое проекционное шоу. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Сюжет мэппинга охватит важнейшие моменты и символы Великой Отечественной войны, такие как Вечный огонь, Георгиевская лента, Золотая звезда и фраза «С Днём Победы!». Зрелищные, вызывающие сильные эмовы образы будут сменяться на фасаде Дмитриевской башни с 20:00 9 мая по 02:00 10 мая.
В связи с празднованием 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, на территории Нижегородского кремля будут действовать ограничения. 9 мая с полуночи до 13:00 проход и выход посетителей будет возможен только по специальным пропускам и приглашениям через ворота Кладовой башни.
Остальные ворота (Пороховая, Никольская, Дмитриевская, Ивановская) будут закрыты. Автотранспорт сможет въехать только через Ивановские ворота при наличии специальных разрешений.
После 13:00 доступ на территорию Кремля будет открыт для всех желающих.
Кремлевский фуникулер 9 мая начнет работу с 13:00 и завершит в 21:00.
Ранее «Огонь памяти» прибыл на фирменных поездах в Нижний Новгород.