Таганрогский разработчик искусственного интеллекта утроил выручку за год

Таганрогская компания «Код АИссист», разрабатывающая инструменты генеративного искусственного интеллекта для программистов, по итогам 2025 года увеличила выручку более чем втрое — до 304,7 млн руб. против 93,7 млн руб. годом ранее. Чистая прибыль компании достигла 311,2 млн руб., следует из данных СПАРК-Интерфакс, изученных «Ъ-Ростов».