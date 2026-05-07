Инвестор представил новый проект гостевых домов на улице Балтийской в Светлогорске

На улице Балтийской в Светлогорске планируют построить пять гостевых домов. Они станут частью туристического комплекса Promenade. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали представители АО «СЗ Балтийский берег».
Спальные корпуса центра по оказанию оздоровительных услуг появятся на участке с кадастровым номером 39:17:010006:25. Ранее на территории площадью 1,3 гектара предлагали построить четырёхэтажную гостиницу. Однако инвестор решил отказаться от идеи в пользу небольших домиков.
Проектом предусмотрено строительство пяти двухэтажных домов, площадью не более 120 квадратных метров каждый. Речь идёт не о плотной, а о точечной застройке малоэтажными домами. Дома выполнены в классической немецкой архитектуре, учитывая все исторические особенности региона в целом и города Светлогорск в частности, — рассказали представители инвестора.
В компании подчёркивают, что делают акцент на максимальном сохранении зелёных насаждений. «К вырубке планируются сильно ослабленные деревья, взамен которых на данном участке будут высажены более ценные», — добавили в АО «СЗ Балтийский берег».
Отметим, что спальные корпуса появятся на месте некапитальных строений частной туристической базы. Ранее они использовались под детский оздоровительный лагерь имени Матросова. В июле 2024 года землю выкупил инвестор комплекса, который строят на променаде в Светлогорске.
На набережной курортного города уже открыты несколько корпусов апартаментов комплекса Promenade. Ближе к улице Балтийской продолжается строительство гостиницы под международным брендом и медицинского центра.
