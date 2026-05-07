Храм во имя святой Нины, просветительницы Грузии, освятили в Нижнем Новгороде

Новый храм в честь святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, освятили в Нижнем Новгороде. Это случилось в день Иверской иконы Божией Матери и день памяти великомученика Георгия Победоносца, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Это первый грузинский храм на нижегородской земле. Его архитектура и убранство выполнены в грузинском стиле и будут напоминать о вкладе России в историю многих представителей древнего грузинского народа.
«Одна из главных реликвий Грузии — Крест святой Нины — спустя века вернулся в Тифлис из Лысковского района Нижегородской губернии, где он бережно хранился около 50 лет. В начале XIX века Князь Георгий Грузинский, управлявший Лысковским имением, передал крест святой Нины императору Александру I, после чего святыня отправилась в Тифлис», — рассказал Никитин.
При храме также открыли музей «Иверия на Нижегородской земле». В экспозиции можно увидеть раритеты, связанные с историей взаимоотношений России и Иверии (это старинное название Грузии). Среди них — дореволюционные облачения духовенства, церковная утварь конца XIX.
Божественную литургию в храме провел митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.
«В Нижнем Новгороде проживает большая грузинская диаспора, этот храм мы строили вместе с ней, надеемся, что богослужения будут совершаться здесь не только на церковнославянском, но и на грузинском языке. Внутри храм расписан в стиле грузинской иконописи XII века», — подчеркнул митрополит Георгий.