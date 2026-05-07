В Липецке снова разыгрывают право застройки участка в федеральной собственности

Финансовый институт развития в жилищной сфере «Дом. РФ» объявил повторный аукцион на комплексное развитие территории (КРТ) на улице Ковалева в Липецке. Согласно документации торгов, речь идет о незастроенном участке площадью 1,6 га в промзоне. Он находится в федеральной собственности.
Начальная цена лота с прошлого тендера не изменилась и составляет 2,9 млн руб. Шаг аукциона — 87 тыс. руб. Размер задатка — 291,7 тыс. руб.
Предлагаемый к КРТ участок относится к землям населенных пунктов. Разрешенный вид использования — для учебного корпуса. При этом подготовленная концепция КРТ допускает размещение объектов промышленного, коммунально-складского и общественно-делового назначения. В частности, победителю аукциона нужно построить многофункциональный комплекс со зданиями промышленного, коммунально-складского или общественно-делового назначения высотой до семи этажей, нежилые здания, сооружения инженерной и транспортной инфраструктуры. Площадь этих объектов должна быть не менее 5 тыс. кв. м и не более 15 тыс. кв. м.
Также на участке требуется снести объект незавершенного строительства площадью 3 тыс. кв. м и выполнить благоустройство зеленых зон, улично-дорожной сети и автомобильной парковки.
Срок аренды участка — пять лет. Арендная плата — 182,9 ₽ за 1 кв. м в год.
Подавать заявки на участие в аукционе можно до 15 июня. Итоги планируется подвести 19 июня.
Предыдущие торги на КРТ участка на улице Ковалева в Липецке не состоялись из-за отсутствия заявок.