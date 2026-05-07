Luccio обжаловала отказ во взыскании $6 млн с «Нижегородской ярмарки»

Теперь Luccio Enterprise Ltd будет в Первом апелляционном арбитражном суде оспаривать выводы о мнимости сделки по переуступке права требования. Вексель «Нижегородской ярмарки» истец выкупил у кипрского офшора Saricon. Однако в процессе адвокаты ярмарки доказали, что продавец и покупатель долговой расписки взаимосвязаны и продажа векселя была недействительной. А предыдущий владелец векселя за взысканием долга не обращался.