Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области завели дело после взрыва страйкбольной гранаты в школе

СК возбудил дело после взрыва страйкбольной гранаты в школе в Ростовской области.

Источник: РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мая — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье «хулиганство» после детонации, предположительно, страйкбольной гранаты в школе Миллерово Ростовской области, сообщает СУСК России по региону.

Ранее в областном ГУМВД России рассказали, что в четверг на уроке в классе преподавания истории в школе в Миллерово произошла детонация предположительно страйкбольной гранаты. В результате взрыва школьница получила ожог кисти руки, ей была оказана медицинская помощь.

«Следственными органами СК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по сообщению о травмировании девушки при детонации, предположительно, страйкбольной гранаты в одном из учебных учреждений города Миллерово по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, выясняется полная картина произошедшего, проводится осмотр места происшествия.