В Ленобласти отремонтируют более 30 км дорог, ведущих к храмам

Четыре маршрута, ведущих к святыням и местам поклонения, приведут в нормативное состояние в Ленобласти по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Общая протяженность объектов составит свыше 30 км, сообщили в региональном дорожном комитете.
Так, на подъезде к станции Ламбери будет обновлен участок длиной почти 7 км. Дорога проходит вдоль деревни Рапполово и ведет к церкви Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Вартемягах. Этот храм является одним из значимых духовных центров Всеволожского района, известным своей историей и активной приходской жизнью.
Крупный ремонт запланирован и на дороге Кемполово — Губаницы — Калитино — Выра — Тосно — Шапки. Работы развернутся на участке общей протяженностью почти 13 км. Дорога проходит вдоль поселка Вырицы, где расположена церковь апостолов Петра и Павла. Храм является важным духовным и архитектурным объектом поселка, привлекающим как прихожан, так и туристов.
В Выборгском районе будет отремонтирована дорога Глебычево — Малышево — Прибылово на отрезке около 8 км. Маршрут проходит от поселка Ермилово в сторону Прибылово и обеспечивает доступ к церкви Рождества Иоанна Предтечи. Этот храм отличается своей исторической ценностью и уникальной архитектурой. Еще один объект — подъезд к станции Подпорожье, где обновят участок длиной 2,4 км. Дорога ведет к православному храму святого Алексия, человека Божия.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.