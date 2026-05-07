Прокуратура помогла мужчине в Красноярском крае, пострадавшему на работе

Водитель из Большого Улуя выжил после удара кольцом от колеса. Работодатель выплатил 300 тысяч рублей морального вреда. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Как рассказали в ведомстве, водитель строительной организации ООО «Новые технологии в строительстве» проработал всего месяц — с января по февраль 2024 года, но успел получить тяжёлую черепно-мозговую травму. Во время смены он менял колесо, когда вылетевшее стопорное кольцо ударило его по голове. Мужчина выжил только благодаря своевременной госпитализации.
Работодатель же вместо расследования попытался скрыть инцидент. Начальник не сообщил в уполномоченные органы, а во время прокурорской проверки в организации утверждали, что никакого происшествия не было и такого работника они «никогда не видели».
Прокуратура собрала доказательства, что мужчина действительно работал в компании и получил травму при исполнении обязанностей. Материалы направили в суд.
Уже в ходе разбирательства работодатель признал факт трудовых отношений: внёс запись в трудовую книжку, перечислил страховые взносы, выплатил 20 тысяч рублей зарплаты, оформил несчастный случай и компенсировал моральный вред — 300 тысяч рублей.
