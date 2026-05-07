Житель Тюмени устроил дебош на рейсе из Калининграда — его встретила полиция в Храброво

Транспортные полицейские в аэропорту Храброво привлекли к ответственности 53-летнего пассажира рейса Калининград — Тюмень. Мужчина вёл себя агрессивно, ругался нецензурной бранью и мешал другим пассажирам, за что и поплатился.
Сигнал о деструктивном поведении поступил в дежурную часть от сотрудника службы пассажирских перевозок. На месте выяснилось, что тюменец выражал явное неуважение к обществу, нарушал общественный порядок и не реагировал на замечания.
Сотрудники специализированного отделения по обеспечению общественного порядка на транспорте сняли его с рейса и доставили в отдел полиции. На дебошира составили протокол по статье о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ).
Максимальное наказание по этой статье — административный арест до 15 суток. Как правило, авиакомпании также вносят таких пассажиров в «чёрные списки» и отказывают в дальнейших перевозках. Будет ли тюменец лететь домоту другим рейсом или поедет поездом — не сообщается. Транспортная полиция напоминает: за дебош на борту самолёта можно не только испортить отпуск, но и получить реальный арест.