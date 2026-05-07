Фотограф показал финальную репетицию парада в Волгограде

7 мая в центре Волгограда прошла финальная репетиция парада Победы. Фотограф ИА «Высота 102» Андрей Поручаев показал, как прошла заключительная тренировка парадных расчётов.
Подготовка к мероприятию началась ещё накануне. Вечером 6 мая городские службы заблокировали проезд по улично-дорожной сети, задействованной в проведении парада. Перекрыты были отдельные участки ул. Мира, а также ул. Гоголя и некоторые другие смежные территории. Кроме того, специалисты временно восстановили ограждение по периметру площади.
Подразделения начали прибывать на площадь Павших Борцов к 8 часам утра 7 мая. Первыми на место прибыли военнослужащие срочной службы, задействованные для оцепления территории. Бойцы были расставлены вдоль ограждения с шагом в несколько. Для некоторых из ребят тренировка стала редкой возможностью повидаться с родными и близкими.
Ближе к 9:00 на место заказными автобусами начали доставлять участников парада. Военнослужащие сразу же выстраивались в парадные коробки и занимали места на площади.
Ровно в 10:00 началась финальная тренировка.
Вдоль ограждения выстроилась толпа зрителей, в числе которых рядовые горожане, в том числе и семьи с детьми, школьники, постовцы и гости города-героя, которые специально приехали в Волгоград в преддверии Дня Победы.
Завершил пешую часть марш военного оркестра.
После того как по площади промаршировали парадные колонны, началась самая зрелищная часть шествия. Механизированную часть парада традиционно открыл легендарный танк Т-34.
За ним проехали мотоциклы-ровесники Сталинградской битвы, а следом легендарные ЗИС-5 с бойцами, переодетыми в форму времён Великой Отечественной войны.
В этом году в парадном строю было решено не использовать современную боевую технику, многие образцы которой задействованы в боевых действиях специальной военной операции по защите Донбасса.
Единственным исключением стали лёгкие бронеавтомобили «Сармат-2», которые вскоре после парада отправятся на передовую.
Завершился парад авиационной составляющей. Неожиданно для зрителей, а также жителей Центрального района Волгограда над городом промчались на бреющем полёте самолёты Ан-2.
Напомним, парад Победы состоится в Волгограде традиционно в 10:00 9 мая, одновременно с шествием бойцов по Красной площади.
Фото: Андрей Поручаев.