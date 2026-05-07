Пострадавший при налете БПЛА в Перми мужчина госпитализирован

Пострадавший при налете беспилотников мужчина находится в больнице, сообщили «РГ» в министерстве здравоохранения Пермского края. Его состояние оценивается как удовлетворительное.
Напомним, 7 мая на регион был совершен налет вражеских беспилотников: один попал по промышленному предприятию, еще один — по жилому дому в краевом центре.
Из-за атаки БПЛА в пермских вузах отменены занятия, студенты переведены на дистанционное обучение.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше