В селе Найфельд Еврейской АО к концу августа отремонтируют школу

Ремонтные работы в школе имени гвардии лейтенанта В. А. Сывульского в селе Найфельд Еврейской автономной области планируют завершить к 20 августа этого года. Здание обновляют по нацпроекту «Молодёжь и дети», сообщили в администрации Биробиджанского района, где расположен населенный пункт.
На сегодняшний день в основном здании школы запущена система отопления, штукатурные работы на втором этаже близки к завершению, а первый этаж полностью подготовлен к отделке. Кроме того, закуплено более 80% необходимых материалов, в том числе для ремонта кровли. Параллельно ведется уборка строительного мусора, чтобы подготовить здание к финальному этапу.
Ранее сообщалось, что по нацпроекту в регионе отремонтируют еще одно образовательное учреждение — школу им. И. А. Пришкольника в селе Валдгейм. К новому учебному году в здании заменят все внутренние инженерные системы, установят новые окна и двери, модернизируют кабинеты и обустроят современную пожарную сигнализацию.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.