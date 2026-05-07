В селе Найфельд Еврейской АО к концу августа отремонтируют школу

На сегодняшний день в основном здании школы запущена система отопления, штукатурные работы на втором этаже близки к завершению, а первый этаж полностью подготовлен к отделке. Кроме того, закуплено более 80% необходимых материалов, в том числе для ремонта кровли. Параллельно ведется уборка строительного мусора, чтобы подготовить здание к финальному этапу.