В Азовском море впервые в новейшей истории появились стада осетровых

После распада СССР система рыбоводных хозяйств пришла в упадок, а браконьерство приобрело огромные масштабы. К 2000 году численность осетра в Азовском море катастрофически упала. Искусственное воспроизводство уже не могло остановить падение, и промысловое значение осетровых было потеряно. Запасы русского осетра и севрюги сократились до пяти и четырех тысяч тонн соответственно. Чтобы спасти эти ценные виды от полного уничтожения, в Азовском бассейне ввели полный запрет на вылов. Однако такая мера не остановила стремительное сокращение популяций из-за продолжающегося браконьерства. Особенно в этом отличились украинские рыбаки: местные власти поощряли хищнический вылов морских биоресурсов Азова.