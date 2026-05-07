В Азовском море впервые в новейшей истории появились стада осетровых

Многолетние усилия российских ученых и рыбоводов, а также жесткая борьба с браконьерами в Азовском море привели к восстановлению популяции русского осетра, белуги и стерляди. Выросли на Дону также запасы судака и шемаи. Восстановление идет настолько быстро, что с 2027 года предлагается разрешить добычу некоторых ценных пород рыб.
В контрольные уловы на Азовском море сейчас попадаются экземпляры «царской рыбы» длиной более полутора метров и весом свыше 24 килограммов, рассказали на совещании Азово-Черноморского бассейнового научно-промыслового совета. Ученые предложили исключить донскую стерлядь из Красной книги России и Ростовской области, а также рассматривают возможность возобновления промышленного лова русского осетра.
Сокращение численности осетровых началось в середине XX века, когда строительство плотин и водохранилищ на Дону (в 1952 году) и Кубани (в 1973-м) привело к полному исчезновению природных нерестилищ. Тогда ученые предложили компенсировать потери популяций осетра, севрюги и других видов с помощью искусственного разведения. На юге России в рыболовецких колхозах в огромных количествах выращивали молодь «царской рыбы» и миллионами выпускали ее в реки и моря.
Благодаря успешной работе рыбоводных предприятий к началу 1990-х годов общая биомасса русского осетра и севрюги превысила 90 тысяч тонн. Промысловая часть стада, выросшая за счет искусственного воспроизводства, оценивалась в 60 тысяч тонн, что позволяло ежегодно добывать до 1,5 тысячи тонн без ущерба для популяции.
После распада СССР система рыбоводных хозяйств пришла в упадок, а браконьерство приобрело огромные масштабы. К 2000 году численность осетра в Азовском море катастрофически упала. Искусственное воспроизводство уже не могло остановить падение, и промысловое значение осетровых было потеряно. Запасы русского осетра и севрюги сократились до пяти и четырех тысяч тонн соответственно. Чтобы спасти эти ценные виды от полного уничтожения, в Азовском бассейне ввели полный запрет на вылов. Однако такая мера не остановила стремительное сокращение популяций из-за продолжающегося браконьерства. Особенно в этом отличились украинские рыбаки: местные власти поощряли хищнический вылов морских биоресурсов Азова.
С браконьерством покончили лишь после того, как Азовское море вновь стало внутренним морем России. Строгие правила рыболовства, сокращение стока канализации и сброса ядохимикатов привели к тому, что вылов рыбы в нем в прошлом году увеличился на 25 процентов.
Изменение правового статуса Азовского моря позволило реализовать научные рекомендации. Для спасения осетровых рыбоводческие заводы нарастили производство и выпуск мальков до 6,5 миллиона экземпляров в год. Это стало уникальным мировым примером восстановления численности почти исчезнувшего вида до биологически безопасного уровня.
«Полученные материалы исследований позволяют рекомендовать исключить популяцию стерляди бассейна Нижнего Дона ниже плотины Цимлянского гидроузла из перечня объектов животного мира, занесенных в Красную книгу России и Красную книгу Ростовской области», — заявил начальник центра водных биоресурсов южного филиала ВНИРО Валерий Лужняк.
По его словам, исследования 2024 года показали возможность естественного нереста стерляди в Нижнем Дону. Более того, теперь, как в конце XIX — начале XX веков, стерлядь снова стала встречаться в Азовском море. Так, половозрелые особи были отмечены в восточной части Таганрогского залива, где сейчас уровень солености превышает семь промилле. А в марте нынешнего года стерлядь впервые за многие годы заметили в Запорожской области, где соленость воды достигает 15 промилле.
Заместитель главы Росрыболовства Андрей Яковлев согласен с доводами ученых и тоже считает, что увеличение численности стерляди в Нижнем Дону создает предпосылки для изменения ее природоохранного статуса.
«Это дает основание для возможности начать промысловое использование», — сообщил он.
Однако не только осетровыми живут рыбаки юга России. На Дону также выросла популяция других промысловых видов рыбы: судака, шемаи, плотвы, камбалы и пиленгаса.
«Введенный в 2017 году запрет на промысел судака позволил восстановить его популяцию. Как следствие, появилось предложение возобновить любительский лов этой рыбы, а также шемаи. Осолонение Азовского моря привело к повышению видового разнообразия, и теперь рыбаки активно ловят камбалу с пиленгасом. Впервые стали добывать по 500 тонн креветок в год, чего ранее не было», — рассказал руководитель Южного филиала ВНИРО Арсен Мирзоян.
Прямая речь.
Илья Шестаков, глава Росрыболовства:
— Ученые провели комплексные исследования, и мы видим, что запасы осетровых благодаря работе государственных рыборазводных заводов по воспроизводству молоди «царской рыбы» увеличились. Рассматриваем вопрос о возобновлении промышленного лова русского осетра в 2027 году. Сейчас проводим подготовительные мероприятия. Примерная квота добычи русского осетра в Азовском море составит 350 тонн. Главное условие — продолжение работы по восстановлению популяции и выпуску молоди осетровых.