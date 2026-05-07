В Брянской области женщина притворилась мертвой, чтобы не возвращать деньги

С сентября 2018 по май 2019 года 38-летняя женщина вместе с сообщниками похитила у жителя Брянска более 1,4 млн рублей. Деньги она получала под предлогом лечения тяжелобольной дочери и выкупа квартиры из залога, изначально не планируя их возвращать. Чтобы скрыть следы преступления и избежать претензий, подельники сообщили потерпевшему, что женщина скончалась.