В Брянской области женщина притворилась мертвой, чтобы не возвращать деньги

Жительница Смоленской области разыграла собственную смерть, чтобы не отдавать деньги, которые выманила у мужчины из Брянска. Суд признал ее виновной в мошенничестве и отправил в колонию. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
С сентября 2018 по май 2019 года 38-летняя женщина вместе с сообщниками похитила у жителя Брянска более 1,4 млн рублей. Деньги она получала под предлогом лечения тяжелобольной дочери и выкупа квартиры из залога, изначально не планируя их возвращать. Чтобы скрыть следы преступления и избежать претензий, подельники сообщили потерпевшему, что женщина скончалась.
Фокинский районный суд Брянска признал фигурантку виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Осужденной назначили два года колонии общего режима, а также обязали ее вернуть потерпевшему похищенные деньги.