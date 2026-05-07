Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Брянской области женщина притворилась мертвой, чтобы не возвращать деньги

Жительница Смоленской области вместе с сообщниками выманила у мужчины из Брянска более 1,4 млн рублей под предлогом лечения дочери. Чтобы избежать претензий, она инсценировала собственную смерть.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: ГУ МВД

Жительница Смоленской области разыграла собственную смерть, чтобы не отдавать деньги, которые выманила у мужчины из Брянска. Суд признал ее виновной в мошенничестве и отправил в колонию. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

С сентября 2018 по май 2019 года 38-летняя женщина вместе с сообщниками похитила у жителя Брянска более 1,4 млн рублей. Деньги она получала под предлогом лечения тяжелобольной дочери и выкупа квартиры из залога, изначально не планируя их возвращать. Чтобы скрыть следы преступления и избежать претензий, подельники сообщили потерпевшему, что женщина скончалась.

Фокинский районный суд Брянска признал фигурантку виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Осужденной назначили два года колонии общего режима, а также обязали ее вернуть потерпевшему похищенные деньги.