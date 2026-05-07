В Калининградской области директора подрядчика подозревают в хищении 439 тысяч при ремонте водоснабжения

Источник: Янтарный край

Прокуратура Нестеровского района Калининградской области признала законным возбуждение уголовного дела в отношении генерального директора ООО «СК Щит». Его подозревают в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) при исполнении муниципального контракта.

Компания занималась капитальным ремонтом системы водоснабжения на улице Заречной в посёлке Калинино. По версии следствия, директор предоставил заказчику подложные документы — чтобы получить компенсацию расходов на уплату НДС. В результате он похитил из бюджета свыше 439 тысяч рублей.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия. Ход и результаты расследования контролирует прокуратура района. Имя подозреваемого и иные подробности не раскрываются.