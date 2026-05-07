Двое нижегородских школьников стали победителями Всероссийской олимпиады

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил учащихся нижегородских школ, ставших победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников 2025—2026 гг. Об этом мэр сообщил в своих социальных сетях, отметив, что гордиться ребятами.
«Нижегородцы Диана Лаубган из гимназии № 67 и Тимофей Бацын из лицея № 40 стали победителями этого крупнейшего интеллектуального соревнования страны!» — написал Юрий Шалабаев.
Диана Лаубган заняла первое место в состязаниях по знанию немецкого языка, а Тимофей Бацын не только одержал победу в олимпиаде по экономике, но и стал призером в соревнованиях по информатике и физике. Всего во Всероссийской олимпиаде приняли участие 28 нижегородских школьников.
«За плечами каждого из них — победы на школьных, муниципальных и региональных этапах, сотни часов упорной работы, разбор сложных заданий и глубокое погружение в выбранные предметы, далеко выходящее за рамки школьной программы», — отметил глава города.
Соревнования олимпиады проводились по таким дисциплинам, как: физика, информатика, русский язык, литература, иностранные языки, астрономия и нескольким другим. Призерами Всероссийской олимпиады стали 9 нижегородских школьников, учащихся школ №№ 9, 125, 179, 85, школы № 30 им. Л. А. Антоновой и лицеев №№ 40, 38 и 82.
Юрий Шалабаев подчеркнул, что победа ребят — это доказательство не только их одаренности, но и целеустремленности, а также он отметил большой вклад учителей и родителей в успехи школьников. Мэр поздравил победителей, призеров и участников олимпиады и пожелал им новых успехов, в том числе, поступления в вузы мечты, а педагогам и родителям — сил и спокойствия в дни ЕГЭ.