Россельхознадзор выявил нарушения в нижегородской «Котодеревне»

Развлекательная зона с кошками находится в ТРЦ «Рио».

Источник: Время

Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республикам Марий Эл и Мордовия завершило внеплановую проверку «Котодеревни» в ТРЦ «Рио» (ИП Погребной С. О.). Об этом сообщает пресс-служба управления.

В зоотеатре содержатся 19 кошек разных пород и возрастов. При проверке их ветеринарных паспортов было установлено наличие в них отметок о вакцинации против бешенства и вирусных инфекций, а также о проведении профилактических обработок.

Но в то же время были выявлены и нарушения: не утверждены временной режим участия животных в демонстрации и контактах с посетителями; отсутствует утвержденный рацион и режим кормления, а также журналы кормления; наблюдения за животными и уборка помещений ведутся не по установленной форме; нет плана уборки помещений; уборочный инвентарь маркирован частично; препараты офтальмологической группы после вскрытия не маркируются датой вскрытия. Кроме того, выяснилось, что комитет ветеринарии Нижегородской области не был проинформирован о случае подбрасывания чужих животных и о выявлении у котят признаков заболевания; и что за состоянием здоровья животных не наблюдает ветеринарный специалист.

По совокупности выявленных нарушений на ИП Погребной С. О. был наложен штраф.