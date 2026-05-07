День Победы в Татарстане: где пройдут парады, концерты и салюты — гид по праздничным площадкам

9 мая страна отмечает 81-ю годовщину Победы. В Год воинской доблести и трудовой славы в Татарстане пройдут торжественные митинги и возложения цветов, парады с участием военнослужащих и ветеранов, театрализованные постановки, уличные концерты и патриотические акции. День завершится праздничными салютами. Подробнее — в афише «Татар-информа».