День Победы в Татарстане: где пройдут парады, концерты и салюты — гид по праздничным площадкам

9 мая страна отмечает 81-ю годовщину Победы. В Год воинской доблести и трудовой славы в Татарстане пройдут торжественные митинги и возложения цветов, парады с участием военнослужащих и ветеранов, театрализованные постановки, уличные концерты и патриотические акции. День завершится праздничными салютами. Подробнее — в афише «Татар-информа».

Источник: ИА Татар-информ

Казань.

В Казани праздничные мероприятия ко Дню Победы охватят сразу несколько площадок города — парк Победы, площадь Тысячелетия, Казанский Кремль и другие.

9:00 — начало приема гостей на площади Тысячелетия, вход со стороны станции метро «Кремлевская».

10:00 — парад войск Казанского гарнизона на площади Тысячелетия. Участие военнослужащих, курсантов, ветеранов боевых действий и студентов военных вузов. Театрализованная постановка о вкладе Казани, Татарстана и советского народа в Победу.

Техника в 2026 году не проедет по площади Тысячелетия, но ее разместят на площади 1 Мая. Выставка будет работать весь день.

11:00 — программа в Казанском Кремле. Акция «Вальс Победы» на площади у мечети «Кул Шариф». Открытие мемориального стенда «Стена Героев». Работа полевой кухни.

11:00 — мероприятия в парке Победы: смотр строя и песни юнармейцев и кадетов, гала-концерт «Фанфары Победы», концертная программа, мастер-классы.

15:00 — иммерсивная программа «Этот день мы приближали как могли» на улице Баумана, посвященная реконструкции празднования 9 мая 1945 года.

17:00 — спектакль «Домой с Победой» во дворе Присутственных мест Казанского Кремля.

19:00 — начало вечерней концертной программы на площади Тысячелетия. На сцену выйдут группа «Волга-Волга», народный артист РТ Салават Фатхетдинов и другие артисты, выступит сводный хор Казани в рамках проекта «Поющая Казань».

22:00 — праздничный салют над акваторией Казанки, который будет дан из шести точек.

Набережные Челны.

Праздничная программа в Набережных Челнах состоится в трех районах города.

8:30 — митинг у памятника Мусе Джалилю. Заступление почетного караула у мемориального комплекса «Родина-мать».

9:30 — выступление большого детского хора и сводного оркестра. Показательные выступления кадетов.

10:00 — парад Победы на проспекте Мусы Джалиля у мемориала «Родина-мать». Участие 41 парадного расчета: кадетские школы, студенты вузов и ссузов, представители «Юнармии», «Движения Первых», ветераны запаса. Прохождение современной техники и образцов времен Великой Отечественной войны. Завершение парада — возложение венков и цветов к мемориалу.

После 10:00 — продолжение праздничных мероприятий в Автозаводском, Комсомольском и Центральном районах города. В программе — полевые кухни «Солдатская каша», концерты творческих коллективов и традиционная раздача угощения.

17:00 — театрализованная программа «Славе не меркнуть. Памяти — жить!» на майдане парка «Прибрежный». В ней примут участие около 3 тыс. человек — студенты, школьники, кадеты, а также творческие коллективы города. Вынос Знамени Победы, штандартов фронтов и государственных флагов.

Отдельные блоки посвятят Мусе Джалилю и теме многонационального единства на фронте. Во второй части программы выступят воспитанники кадетских школ и военно-патриотических объединений. Кульминацией станет парад кадетских школ и совместное исполнение песни «День Победы» с участием народного хора ветеранов.

20:30 — вечерний концерт, лазерное шоу и праздничный салют.

Нижнекамск.

Основные события 9 мая в Нижнекамске развернутся на площади Победы, у Дома народного творчества и в сквере имени Н. В. Лемаева.

9:00 — концерт «Во имя жизни…» с участием победителей IX Республиканского фестиваля самодеятельных исполнителей среди ветеранов Республики Татарстан «Балкыш» («Сияние»). Площадь Дома народного творчества.

9:00—16:00 — интерактивные площадки в сквере им. Н. В. Лемаева.

10:00 — торжественный митинг, посвященный 81-й годовщине Великой Победы. Площадь Победы.

11:30 — военно-патриотическая экспозиция «Подвиг на все времена». Площадь Дома народного творчества.

Концертный марафон:

12:00 — «Бессмертная память сердца».

12:25 — «Нам дороги эти позабыть нельзя». Концертно-творческий центр.

13:15 — «Минувших лет святая память». Учреждения дополнительного образования и музыкальные школы.

16:30 — «Песни, ведущие к Победе». Творческие коллективы города и предприятий, вокальный ансамбль «Капелла».

18:00 — «Победный май». Ансамбль песни и танца «Нардуган».

19:30 — «Радость со слезами на глазах». Татарский эстрадный ансамбль «Ильхам».

21:00 — Праздничный салют. Площадь Победы.

Елабуга.

В Елабуге мероприятия пройдут на площади Памяти, стадионе «Молодежный» и в Александровском саду.

8:50 — возложение цветов к стеле участникам трудового фронта. Музей Памяти 70-летия Победы.

9:00 — торжественный митинг. Открытие бюстов Героев России — Александра Епанешникова и Станислава Большакова. Возложение цветов к Вечному огню, бюстам Героев Советского Союза и Героев России. Площадь Памяти.

9:30 — праздничный парад. Театрализованное представление «Салют Победы». Показательные выступления Детско-юношеского центра военно-спортивной подготовки «Разведка» и клуба «Юный десантник». Стадион «Молодежный».

10:30 — праздничная концертная программа учреждений культуры Елабужского района.

14:15 — трансляция художественного фильма «Танк Т-34». Стадион «Молодежный».

15:00—18:00 — концертная программа ВИА «СОЮЗ» (руководитель — Владимир Бессмертных). Парк «Александровский сад».

17:15 — трансляция парада на Красной площади (Москва). Стадион «Молодежный».

18:00 — праздничная концертная программа. Стадион «Молодежный».

19:00 — церемония награждения лауреатов и участников муниципального фестиваля хоровой музыки «Весна Победы». Стадион «Молодежный».

19:15 — праздничный концерт «Победный Май». Стадион «Молодежный».

20:30 — Всероссийская акция «Свеча памяти». Площадь Памяти.

21:00 — салют Победы. Стадион «Молодежный».

Менделеевск.

Жителей и гостей Менделеевска ждут возложения цветов, митинги, шествие к Вечному огню, работа тематических площадок, полевая кухня и выступления творческих коллективов.

7:30 — возложение цветов на мусульманском кладбище.

7:45 — возложение цветов на православном кладбище.

8:30 — митинг на Аллее Славы, посвященный памяти павших участников СВО.

9:00 — вокально-хореографическая композиция на площади ДК имени С. Гассара.

9:30 — шествие к Вечному огню и возложение цветов. Работа мастер-классов и тематических инсталляций.

10:00 — митинг «День Победы», парад техники и церемония возложения цветов у мемориала «Вечный огонь».

10:40 — открытие полевой кухни «Солдатская каша» на площадке у кинотеатра «Юность».

17:00 — выступление детских творческих коллективов. Площадь перед ДК имени С. Гассара.

18:00 — выступление финалистов конкурса хоров патриотической песни.

18:30 — концертная программа с участием творческих коллективов.

21:00 — праздничный салют.

Альметьевск.

Празднование 9 Мая охватит 15 локаций в Альметьевске.

6:30 — церемония возложения цветов. Мемориальный комплекс «Вечный огонь».

9:00—18:00 — выставка картин «Культурный код России: история и современность» в рамках конкурса «Арт-Сабантуй-2026». Площадка перед драмтеатром.

9:00—15:30 — экспозиция «Будни героев» (фотовыставка о жизни участников СВО), фестиваль «Фронтовой концерт», интерактивная площадка «Юнармия», экспозиция штаба «Своих не бросаем!», тематические мастер-классы. Площадка за драмтеатром.

9:00—15:30 — интерактивный спортивный маршрут «Нелегкий путь бойца». Площадка перед магазином «Дом света».

9:00—15:30 — мастер-классы художественных школ, концертная программа музыкальных школ и музыкального колледжа им. Ф. З. Яруллина. Памятник Мусе Джалилю.

9:00—18:00 — выставка-продажа изделий ремесленников с мастер-классами. Ул. Ленина, 41.

10:00 — торжественный парад с участием школьников, студентов, ветеранов боевых действий, участников СВО, офицеров запаса, казаков, десантников и представителей «Боевого братства». После парада — театрализованное представление (пролог). Прямая трансляция парада Победы с Красной площади. Площадь Ленина.

10:00—22:00 — работа аттракционов и концертная программа на центральной сцене. Городской парк им. 60-летия нефти Татарстана.

10:00—22:00 — гастрономическая ярмарка. Площадка перед драмтеатром.

11:00—15:00 — выставка военной техники с интерактивной программой. Спортивный клуб «8 миля», ул. Советская, 178.

11:30—15:30 — концертная программа творческих коллективов района, дегустация «фронтовой» каши. Площадка Молодежного центра, ул. Ленина, 21.

12:00—18:00 — концертная программа победителей фестивалей «Браво, Альметьевск!», «Фестиваль талантов», выступления оперных певцов Айдара Сулейманова и Алины Шарипжановой, вокального трио «МИБ» и проекта «Әбилем»; интерактивные площадки, выставка ретротехники, полевая кухня. Сквер «Каракуз», ул. Ленина, 69а.

18:00 — концерт артистов Республики Татарстан. Городской парк имени 60-летия нефти Татарстана.

19:00 — Всероссийская акция «Минута молчания».

19:01 — выступление Государственного фольклорного ансамбля кряшен «Бермянчек». Площадь Ленина.

20:00 — выступление кавер-группы «Камертон». Площадь Ленина.

21:00 — выступление заслуженного артиста РТ, народного артиста РБ Анвара Нургалиева. Площадь Ленина.

Бугульма.

Празднование в Бугульме развернется у Мемориала Вечной Славы, на площади перед Домом техники и в городских общественных пространствах.

9:00—9:30 — церемония возложения цветов к Мемориалу Вечной Славы и на Аллее Героев.

10:00 — торжественное открытие праздничного парада на площади перед Домом техники.

10:50—11:30 — масштабный праздничный парад. Шествие пройдет по маршруту от улицы М. Джалиля до Мемориала Вечной Славы.

11:30—11:35 — кульминация парада, финальная композиция «Победный вальс».

11:40 — концертная программа «Наследники Победы» с участием детских коллективов и лауреатов конкурсов.

13:30 — традиционный легкоатлетический забег по центральным улицам города.

14:00 — открытие праздничной площадки в лектории. Работа интерактивных зон, торговых рядов, полевая кухня.

15:00 — литературно-музыкальная программа с участием артистов Бугульминского государственного русского драматического театра им. А. В. Баталова.

15:50 — праздничный концерт с участием финалистов патриотического фестиваля «Звезда» и общественной организации «Боевое братство».

18:30—20:00 — концерт «Салют, Победа!» на площади перед Домом техники.

20:00—21:00 — выступление ансамбля русской песни «Бабкины внуки».

21:00 — праздничный салют.