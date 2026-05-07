В СК завели дело после детонации страйкбольной гранаты в школе города Миллерово

Следователи завели дело о хулиганстве после инцидента с гранатой в миллеровской школе.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области следователи завели дело по статье «Хулиганство» (ст. 213 УК РФ) после инцидента с детонацией страйкбольной гранаты в одной из школ города Миллерового. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

— Пострадала 17-летняя девушка, ей потребовалась медицинская помощь. На месте работают следователи, выясняются обстоятельства случившегося, — прокомментировали в СК.

Напомним, инцидент произошел в миллеровской школе № 8. По информации МВД, ученица образовательного учреждения получила незначительные ожоги рук.

