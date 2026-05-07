Пострадавшего при атаке БПЛА в Пермском крае отпустили домой

ПЕРМЬ, 7 мая — РИА Новости. Мужчину, пострадавшего при повреждении административного здания в результате атаки БПЛА в Пермском крае, отпустили домой, от госпитализации он отказался, необходимая медпомощь ему оказана, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
Ранее в четверг губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что вражеский БПЛА повредил административное здание, в результате пострадал мужчина.
«Пациенту оказана вся необходимая медицинская помощь, от госпитализации он отказался», — сказал собеседник агентства, добавив, что пермяка отпустили домой.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.